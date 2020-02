Notte di fuoco a Ceriano Laghetto, tre auto avvolte e distrutte dalle fiamme in centro

Notte di fuoco a Ceriano Laghetto. Nella nottata tra mercoledì e giovedì tre vetture sono state divorate dalle fiamme in centro e l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare il rogo e scongiurare il rischio che l'incendio si propagasse. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lazzate insieme ai carabinieri della compagnia di Desio.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito mentre i tre veicoli sono stati completamente distrutti dal fuoco. "L’incendio è partito da uno dei veicoli parcheggiati tra via I Maggio, via Silvio Pellico e via De Amicis. Successivamente le fiamme hanno avvolto anche i due veicoli vicini.

Ringrazio i pompieri di Lazzate che sono prontamente intervenuti, evitando conseguenze ben peggiori" ha scritto sui social il vicesindaco di Ceriano Dante Cattaneo.

"Sentiti i Carabinieri e gli stessi Vigili del Fuoco, non c'è ad ora nessun elemento che attesti la natura dolosa dell'incendio" ha aggiunto. In corso le indagini per stabilire l'esatta causa all'origine del rogo.

Foto - Le auto distrutte dalle fiamme (Facebook/ Cattaneo)