Grosso incendio alla stazione di Monza: fumo in tutta la zona

Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di martedì 20 agosto, verso le 12:20, alla stazione ferroviaria di Monza, in piazza Castello. Ad andare a fuoco sono state alcune traversine in legno dei binari.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Monza e di Vimercate, la polizia locale e il personale delle ferrovie.

Il rogo è scoppiato in un deposito a lato della stazione dei treni, in prossimità dei binari. Sono arse alcune vecchie traversine che erano state rimosse. Il fumo provocato dall'incendio ha invaso tutta la zona circostante. A oltre due ore dallo scoppio dell'incendio i pompieri sono ancora al lavoro per spegnere completamente le fiamme e garantire che in convogli possano passare in sicurezza.

