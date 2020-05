Brugherio, incendio nella notte nella pizzeria Lo Stregone: tre famiglie evacuate

Incendio all'interno della pizzeria Lo Stregone di Brugherio. Nella notte tra mercoledì e giovedì quattro mezzi dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e dal distaccamento di Lissone sono intervenuti in via Matteotti dove per cause ancora in corso di accertamento è divampato un incendio all'interno dell'area bar del locale.

L'allarme è scattato intorno alle cinque e sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza e i mezzi del 118 inviati dalla Centrale Operativa dell'Azienda Emergenza e Urgenza. In via precauzionale è stato evacuato il palazzo sopra la pizzeria, tre piani in cui abitano tre famiglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma una donna di 49 anni, residente in un appartamento dello stabile, è stata visitata dal personale sanitario nonostante non si sia reso necessario il trasferimento in ospedale. Pesanti invece i danni causati dal fuoco che hanno avvolto il locale, devastandolo. Indagini in corso per stabilire con esattezza che cosa abbia fatto divampare l'incendio che al momento sembra essere di natura accidentale.