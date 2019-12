Principio di incendio e nuvola di fumo: treno costretto a fermarsi in stazione

Incendio giovedì sera sul treno 2570 partito alle 17.50 da Milano Centrale e diretto a Lecco. All'arrivo in stazione a Sesto San Giovanni, sotto il locomotore - per motivi da chiarire - è partito un principio d'incendio, che ha causato un enorme nuvola di fumo bianco che ha "invaso" la banchina.

Alcuni testimoni hanno allertato il capotreno, che non ha potuto far altro che far scendere tutti i passeggeri e cancellare la corsa.

Lo stesso personale di bordo è subito intervenuto per domare il piccolo rogo e mettere tutti in sicurezza. Stando a quanto appreso, non risultano feriti né tra i pendolari né tra i dipendenti di Trenord.

I passeggeri sono poi stati "dirottati" sui treni successivi, alcuni dei quali hanno effettuato fermate straordinarie. Molti di loro hanno poi sfogato sui social la loro rabbia, raccontando la disavventura nei vari gruppi Facebook che uniscono i pendolari.