Incendio a Triuggio, fiamme devastano i box: evacuato un condominio, morto un cagnolino

Incendio in un condominio di via Indipendenza a Triuggio nella serata di mercoledì 6 febbraio. Tutto è accaduto intorno alle 20 quando le fiamme sono divampate all'interno di un box: il fumo ha prima invaso le cantine, poi i piani superiori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Monza, Lissone e Carate Brianza che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme. Una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 per un principio di intossicazione, mentre l'intervento non è servito a nulla per salvare la vita a un cagnolino rimasto intossicato dal fumo.

I pompieri hanno lavorato a lungo per dissipare il fumo dai box. In serata sono scattati i controlli anche alla struttura che successivamente è stata dichiarata agibile.