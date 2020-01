Usmate Velate, incendio in ditta: prende fuoco l'impianto di scarico dei fumi

Fiamme lunedì pomeriggio a Usmate Velate. All'interno della ditta Lampre, in via Magni, è divampato un incendio che ha interessato un impianto di scarico dei fumi di lavorazione divampato - secondo i primi riscontri - per cause accidentali.

Nell'azienda che si occupa di rivestimento di laminati in acciaio intorno alle 13 sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione di Arcore. In via Magni è arrivata anche un'ambulanza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza preallertata a scopo precauzionale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio e le fiamme sono state estinte.

Nessun danno nemmeno alle palazzine adiacenti all'impianto.