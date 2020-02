Camion in fiamme a due passi dalla Valassina, traffico in tilt a Briosco

Camion in fiamme a Briosco nella mattinata di martedì 11 febbraio.

Poco dopo le 10 un incendio ha distrutto un camioncino che stava percorrendo la strada provinciale 102 tra Briosco e Arosio, a ridosso della rotonda di immissione in Valassina. Per estinguere le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con tre squadre provenienti dai distaccamenti di Cantù, Desio e Carate Brianza.

L'automezzo stava imboccando la superstrada quando all'improvviso il conducente si è accorto del fumo ed è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. Sul posto sono intervenuti i pompieri e per permettere lo spegnimento delle fiamme l'uscita di Briosco della Strada Statale 36 è rimasta momentaneamente chiusa. Inevitabili i disagi per il traffico.