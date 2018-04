Incendio a Veduggio, distrutta una catasta di legna: vigili del fuoco al lavoro per 5 ore

Incendio nella mattinata di sabato 28 aprile in via delle cascine a Veduggio con Colzano, comune della Brianza dove le fiamme hanno distrutto una catasta di legna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo dopo oltre 5 ore.

La combustione, secondo quanto reso noto da via Messina, è divampata intorno alle 9.30 ed è stata domata intorno alle 15. Stando ai primi accertamenti l'incendio si sarebbe scatenato per cause accidentali da un cumulo di rifiuti nelle vicinanze della catasta di legna e successivamente, forse a causa di una folata di vento, avrebbe intaccato e distrutto il legno. Non ci sono stati né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.