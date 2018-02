Incendio a Verano Brianza, in fiamme il tetto di un'abitazione

Incendio a Verano Brianza nella tarda mattinata di venerdì 23 febbraio. Le fiamme hanno interessato il tetto di una casa in via XXIV Maggio, a pochi passi dal municipio.

Immediatamente, intorno alle 12.30, è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi del 118, presenti con due ambulanze in via precauzionale. L'intervento ha visto impegnati i vigili del fuoco di Carate Brianza accorsi con un'autoscala e un'autobotte insieme ai colleghi di altri distaccamenti della Brianza.

Non risultano feriti e ancora non sono note le cause all'origine del rogo che è rimasto circoscritto a una porzione di tetto grazie al pronto intervento dei pompieri.