Monza, incendio in uno scantinato di via Carlo Amati: vigili del fuoco in azione

Incendio in via Carlo Amati a Monza nel pomeriggio di lunedì 1° luglio. Le fiamme sono divampate intorno alle 17.20 all'interno di uno scantinato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con un'autoscala e un carro soccorso. Le lingue di fuoco sono state domate in pochi minuti e fortunatamente non hanno causato gravi danni. Non risultano né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.