Incendio a Monza, cucina prende fuoco: due appartamenti inagibili

Due appartamenti inagibili e un'abitazione devastata dalle fiamme. Un incendio nel pomeriggio di martedì ha fatto mobilitare i vigili del fuoco insieme alla polizia di Stato, agli agenti della polizia locale e aI personale del 118.

Il rogo è divampato intorno alle 14 all'interno di un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Dei Prati. Le fiamme hanno avvolto dapprima la cucina e poi si sono propagate alle stanze vicino. I pompieri, giunti sul posto con quattro mezzi da Monza e Lissone, hanno messo in sicurezza l'area ed estinto le fiamme.

A causa dei danni riportati, l'appartamento interessato dal fuoco e quello situato al piano superiore sono al momento inagibili. Fortunatamente nell'incendio non ci sono stati feriti. Intanto si indaga per far luce sulle cause all'origine del rogo.