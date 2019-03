Pentolino dimenticato sul fuoco, in via Ettore Reina arrivano i vigili del fuoco

Tanto fumo e momenti di apprensione in via Ettore Reina lunedì sera a Monza. Tutto è iniziato quando nella serata è giunta una chiamata di emergenza al comando dei vigili del fuoco per la fuoriuscita di fumo da un appartamento dello stabile.

Nel complesso al civico 12 si sono precipitati i vigili del fuoco da Monza, Lissone e Desio con diversi mezzi di emergenza: per fortuna non si trattava di fiamme ma soltanto di fumo proveniente da una abitazione situata al piano terra a causa di una pentola dimenticata accesa sul fuoco.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri è stato scongiurato il rischio incendio e nonostante la paura iniziale i residenti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni.