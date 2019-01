Incendio a Monza, tre automobili distrutte da un incendio: si indaga

Incendio a Monza. Nel tardo pomeriggio di martedì 1° gennaio tre automobili parcheggiate in via Iseo sono state devastate da un incendio.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il rogo sia divampato inizialmente da una Mercedes e poi si sia propagato ad altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Lissone e Desio che hanno domato le fiamme.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del gruppo Monza.