Monza, incendio in via Michelino da Besozzo: capannone avvolto e distrutto dalle fiamme

Incendio nella notte tra sabato e domenica 15 dicembre in via Michelino da Besozzo a Monza: le fiamme hanno letteralmente distrutto un magazzino di materiale elettrico e per la casa venduti da un'azienda cinese, "la L-D New Casa & Vida".

Le lingue di fuoco hanno iniziato ad avvolgere e distruggere il capannone intorno alle 2 del mattino. È subito scattato l'allarme e sul posto sono intervenute dodici squadre dei vigli del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno domato le fiamme.

Sul posto — per precauzione — sono intervenuti anche i sanitari del 118 con cinque ambulanze e un'automedica, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. In via Michelino da Besozzo sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Monza che stanno indagando per accertare l'esatta causa che ha fatto scatenare il rogo.