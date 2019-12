Incendio in centro a Monza, fiamme in un negozio di via Dei Mille: arrivano i pompieri

Prima le fiamme, poi una colonna di fumo nero e l'intervento dei vigili del fuoco. Incendio in centro a Monza nella mattinata di giovedì 19 dicembre: il rogo è divampato intorno alle 7.15 all'interno di un negozio di un parrucchiere in via dei Mille.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno domato il rogo che, secondo quanto emerso, pare sia stato causato da una candela dimenticata accesa nella serata di mercoledì.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, non risultano né intossicati né feriti.