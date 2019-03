Incendio in via Monviso, 10 persone soccorse: in ospedale anche una donna incinta

Le fiamme alte che in pochi istanti hanno avvolto un'intera abitazione e il vento forte che non ha aiutato il lavoro dei soccorrittori. Incendio in via Monviso a Monza nella serata di lunedì.

L'allarme è scattato intorno alle 22.40 e sul posto si sono precipitati i soccorsi con i vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi e i sanitari del 118. Il rogo ha interessato un'abitazione e il fuoco, alimentato dal forte vento, si è presto propagato all'intera casa.

VIDEO | Incendio in via Monviso

Complessivamente una decina di persone sono state soccorse dal personale sanitario. Tra queste anche una donna in gravidanza con un principio di intossicazione e il caposquadra dei vigili del fuoco.