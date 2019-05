Incendio a Monza, bruciano due motorini nel box e il fumo invade le scale del condominio

Incendio in via Praga a Monza nella serata di lunedì. Due motorini, per cause ancora in corso di accertamento, hanno preso fuoco e sono stati avvolti dalle fiamme nel corsello dei box di un palazzo all'altezza del civico 22.

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco di Monza insieme alle forze dell'ordine: i pompieri hanno spento le fiamme in mezz'ora ma il fumo, attraverso la porta di accesso al condominio, ha raggiunto le scale e gli androni del palazzo. Per questo motivo, in via precauzionale, sono stati evacuati momentaneamente tutti i residenti che sono scesi in strada.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse successivamente senza che nessuno abbia riportato conseguenze.