Incendio a Monza, appartamento devastato dalle fiamme: quattro persone in ospedale

Un appartamento devastato dalle fiamme e quattro persone in ospedale. È il bilancio di un incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì 17 giugno in via Ramazzotti a Monza.

Tutto è accaduto poco prima della 1, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano divampate in camera da letto a causa di un malfunzionamento di un televisore.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, intervenuti con sei mezzi, hanno portato in salvo quattro persone e spento le fiamme. Gli intossicati — due donne di 45 e 49 anni, un 80enne e un'anziana di 70 anni — sono stati trasportati al pronto soccorso per una lieve intossicazione, le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.