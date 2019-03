Incendio in via Talete, distrutto il tetto di una abitazione: 71enne senza casa

Il tetto completamente distrutto e le campate di legno sottostanti lesionate e le mura portanti pericolanti. E’ rimasto senza casa un pensionato di 71 anni, che viveva in uno stabile in via Talete, a Seveso.

Giovedì alle 11.30 un incendio è divampato ai piani alti dell’edificio. La causa sarebbe stata, con ogni probabilità, un malfunzionamento della canna fumaria. Le fiamme hanno in breve tempo incenerito il tetto e lesionato in modo preoccupante le campate di legno che reggevano il tetto e le pareti portanti.

I vigili del fuoco e i carabinieri di Seregno, intervenuti sul posto, sono riusciti a domare le fiamme. Il verdetto però è stato duro per il 71enne: la sua casa è stata dichiarata inagibile e non potrà farvi ritorno. L’uomo ha trovato ospitalità da alcuni amici.