Incendio a Vignate, capannone distrutto dalle fiamme: a fuoco 600 materassi

Incendio a Vignate. Nella serata di giovedì 2 maggio, intorno alle 22.30, è divampato un rogo all'interno del capannone della "Arcieri trasporti" di via Trasporti, nella zona industriale del comune a Est di Milano, alle porte della Brianza.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con undici mezzi tra autobotti e autoscale, hanno lavorato fino a tarda notte per domare l'incendio che ha distrutto circa seicento materassi stoccati tra le mura del fabbricato e alzato una densa colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza.

Nella mattinata di venerdì i vigili del fuoco hanno spento gli ultimi focolai. La struttura è inagibile e, come riferito dal comando di via Messina, nelle prossime ore i pompieri entreranno nel capannone con un escavatore per mettere in sicurezza il fabbricato: parte del tetto del capannone, infatti, è crollato a causa delle alte temperature sprigionate dalle fiamme.

Nessuna nube chimica

Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. In seguito all'incendio sono stati eseguiti anche rilevamenti per calcolare la tossicità dei fumi, ma il personale del nucleo Nbcr dei pompieri non ha evidenziato tossicità nella nube di fumo.

Le cause

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda. Secondo quanto trapelato non ci sarebbe nessuna telecamera all'esterno dell'e