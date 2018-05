Incendio a Villasanta, a fuoco un balcone: intervento dei vigili del fuoco in via Fieramosca

Incendio a Villasanta nella serata di sabato.

Intorno alle 21 è scattato l'allarme in via Fieramosca per un rogo divampato sul balcone di una palazzina.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco con tre mezzi di emergenza. I pompieri hanno raggiunto con l'autoscala il terrazzino e hanno spento le fiamme che erano arrivate a sfiorare anche l'appartamento.

Ancora da chiarire la cause all'origine dell'incendio che, per fortuna, non ha provocato feriti.