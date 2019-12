Incendio al liceo Zucchi di Monza, studenti danno fuoco alla carta igienica: evacuato

Liceo evacuato e vigili del fuoco in azione. È successo al liceo Zucchi, in piazza Trento e Trieste a Monza, nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre. Il motivo? Un principio d'incendio all'interno della scuola.

Tutto è accaduto intorno alle 14.20, come riferito dalla Questura di Monza, quando alcuni studenti hanno appiccato fuoco a un rotolo di carta igienica all'interno dei bagni femminili del primo e del secondo piano. Il focolaio è stato spento direttamente dagli insegnanti, tuttavia l'istituto è stato evacuato come previsto dal piano di emergenza. Non ci sono stati né feriti né intossicati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti di via Montevecchia.