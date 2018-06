Incendio ad Albiate, fiamme in una palazzina: cinque mezzi dei vigili del fuoco in azione

Cinque mezzi dei vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì sono intervenuti ad Albiate per un incendio. L'allarme è scattato poco dopo le 14 quando le fiamme hanno avvolto il tetto e il sottotetto di una palazzina di tre piani situata lungo la strada provinciale 135, all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via IV Novembre.

Per spegnere le fiamme sono intervenute tre autopompe, una autoscala e una autobotte dai distaccamenti di Monza, Lissone, Carate Brianza e Seregno insieme alla polizia locale e ai carabinieri. Le operazioni sono proseguite per diverso tempo e il tratto è rimasto chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi ma l'emergenza si è rivelata fortunatamente più contenuta del previsto. Secondo i primi riscontri dei pompieri, pare che a prendere fuoco sia stato del materiale ammassato in un sottotetto e da qui poi l'incendio di sia propagato fino ad avvolegere il tetto e la mansarda dello stabile.

Ad Albiate sono intervenute anche due ambulanze del 118 in via precauzionale che hanno soccorso due persone per un principio di intossicazione. Non risultano esserci feriti.