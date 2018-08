Incendio ad Arcore, fiamme dalla cantina di un palazzo: evacuate tutte le famiglie e un locale

Incendio in un palazzo di via dei Cavour ad Arcore nella serata di mercoledì 1° agosto. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero divampate all'interno della cantina del palazzo qualche minuto prima delle 21.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, Lissone e Vimercate con 5 mezzi. I pompieri hanno evacuato tutto lo stabile di quattro piani e un ristorante al piano terra che nel frattempo erano stati invasi da una spessa coltre di fumo nero. Stando a quanto riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso di Vimercate in codice verde per aver inalato il fumo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo; sul caso stanno indagando i carabinieri del gruppo Monza ma secondo quanto trapelato sembra che il rogo sia divampato in seguito a un cortocircuito dell'impianto elettrico.