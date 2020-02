Quattro auto avvolte e distrutte dalle fiamme in strada: incendio a Truccazzano

Quattro automobili sono state avvolte e distrutte dalle fiamme in via San Rocco a Truccazzano all'alba di mercoledì 12 febbraio.

Le fiamme, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono divampate intorno alle 5.30 e sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Gorgonzola che hanno domato il rogo.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le lingue di fuoco: le automobili - una FIat Panda, una Punto, una Cinquecento e una Skoda Octavia - erano parcheggiate una accanto all'altra. In via San Rocco mercoledì mattina sono intervenuti anche io carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda che stanno conducento gli accertamenti per far luce sull'accaduto. Dai primi riscontri pare che non siano state rinvenute da parte dei vigili del fuoco tracce di acceleranti, elemento che avrebbe potuto far presumere un rogo doloso. Le indagini però sono ancora in corso e potrebbero emergere ulteriori dettagli.