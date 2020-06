Misinto, cerca di spostare la sua auto in fiamme nel box: soccorso un uomo

Quando ha visto le fiamme avvolgere la sua auto parcheggiata nel box ha cercato di evitare che venisse distrutta dal rogo e ha tentato di spostarla ma ha rimediato ustioni e ferite. Nel pomeriggio di domenica i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono intervenuti a Misinto, all'interno di una proprietà in via Per Birago, per un incendio.

A prendere fuoco è stata una Jeep parcheggiata all'interno di un box prefabbricato. Il rogo - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - hanno devastato il mezzo. Nel tentativo di sottrarre l'auto alla furia del fuoco il proprietario si è avvicinato e ha provato a spostare il mezzo. L'uomo è stato soccorso dai pompieri e poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito in ambulanza, con ustioni, all'ospedale di Saronno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.