Incendio autobus a Bellusco, in fiamme pullman di linea in via Milano

Incendio a Bellusco martedì mattina. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stato un pullman di linea in transito in via Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 9.30 quando l'autista ha fermato il mezzo a bordo strada dopo aver ricevuto segnalazione da parte di un automobilista che lo seguiva della presenza di fumo proveniente dalla parte posteriore del pullman, all'altezza del motore. A quel punto l'addetto ha fermato la corsa e fatto scendere tutti i passeggeri prima che si propagassero le fiamme. L'incendio è divampato poco dopo e sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco da Monza con una autopompa e una autobotte e gli agenti della polizia stradale che hanno deviato il traffico e messo in sicurezza l'area fino al termine delle operazioni di spegnimento. L'alta colonna di fumo che si è levata in seguito al rogo è stato notata da diversi residenti della zona.

Nessuno è rimasto ferito.