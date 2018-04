Incendio nel Parco delle Groane, fiamme distruggono quasi un ettaro di bosco: pompieri al lavoro

Incendio nel Parco delle Groane nel pomeriggio della domenica di Pasqua. Tutto è iniziato intorno alle 17.15 quando alcuni residenti hanno notato un'imponente colonna di fumo nero levarsi dal bosco nella zona fra Solaro e Ceriano Laghetto, nei pressi della stazione ferroviaria di “Ceriano Groane”.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno, Bovisio Masciago e Lazzate. Il rogo, domato dai pompieri dopo ore di lavoro, ha distrutto circa un ettaro di bosco (la perimetrazione effettuata al termine delle operazioni di spegnimento parla di 0.89 ettari), ma fortunatamente non si sono registrate vittime o persone intossicate.

Non è ancora chiara la causa che ha fatto divampare l'incendio, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La zona dove è divampato il rogo è spesso frequentata da spacciatori e in passato si erano verificati altri incendi.