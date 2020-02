Incendio in un capannone abbandonato a Monza in via Della Lovera

Fiamme nella serata di venerdì 14 febbraio a Monza. Un incendio è divampato intorno alle 21 all'interno di un capannone abbandonato in via Della Lovera.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco insieme al personale del 118 allertato in via precauzionale e i carabinieri del capoluogo brianzolo. I pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore per estinguere le fiamme che hanno avvolto i locali della struttura chiusa da tempo. Nessuno è rimasto ferito.

Indagini in corso per ricostruire con esattezza le cause all'origine del rogo e far luce sull'accaduto.