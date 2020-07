Caponago, incendio sul tetto di un capannone: a fuoco pannelli fotovoltaici

Incendio a Caponago nel pomeriggio di martedì 7 luglio. Intorno alle 15.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Galilei dove sul tetto di un capannone industriale, nel sito della ex Shunt, è divampato un rogo che secondo le prime informazioni ha coinvolto alcuni pannelli fotovoltaici sulla sommità della struttura.

Sul posto insieme ai pompieri con diverse squadre che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l'area sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Agrate Brianza. "Inizio incendio ex Shunt già sotto controllo" ha scritto su Facebook il sindaco di Caponago Monica Buzzini, rassicurando i concittadini.

Per prudenza il primo cittadino ha anche consigliato ai cittadini che abitano in zona di tenere le finestre chiuse. In via Galilei a seguire l'evolversi della situazione e le operazioni di spegnimento è giunta anche il vicesindaco Maria Enrica Galbiati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.