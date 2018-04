Cinisello Balsamo, incendio in via Beretta: fiamme sul tetto di una palazzina

Sei mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti domenica mattina a Cinisello Balsamo dove in un complesso residenziale di via Beretta è divampato un incendio.

L'allarme è scattato pochi istanti prima di mezzogiorno quando sul posto sono giunti, a sirene spiegate, sei squadre di pompieri dai distaccamenti di Sesto San Giovanni, Monza e Lissone. Le fiamme hanno interessato l'area a ridosso del tetto al primo piano di un'abitazione. Le squadre hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l'area. Due persone sono state invece medicate da un'ambulanza del 118 intervenuta in via Beretta in via precauzionale.

Sul posto è presente anche la polizia locale di Cinisello Balsamo. Ignote al momento le cause del rogo.

Video - Incendio a Cinisello Balsamo

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)