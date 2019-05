Incendio in casa a Desio, morto carbonizzato sul divano un uomo di 62 anni

Un uomo di 62 anni è morto carbonizzato nel suo appartamento in via Cristoforo Colombo, nel centro storico di Desio. La tragedia è accaduta attorno alle 11.30 di venerdì mattina. Il 62enne, solo in casa al momento dell'accaduto e con difficoltà motorie, si è fatto sorprendere dalle fiamme mentre era seduto sul divano.

Le fiamme e il fumo ha riempito i locali del piccolo appartamento al primo piano dello stabile al civico 27. Ancora difficile capire con certezza che cosa ha scatenato l’incendio. Con ogni probabilità, un mozzicone di sigaretta caduto su un tappeto e sfuggito al controllo del padrone di casa, disabile.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con cinque squadre intervenute da Desio, Seregno e Monza. I pompieri sono entrati nell'appartamento dalla porta di ingresso che era giàò aperta, dopo che i vicini di casa, allarmati da quanto stava accadendo, hanno tentato di sfondarla.

Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. In via Colombo sono arrivati anche i carabinieri di Desio, la polizia locale, il sindaco Roberto Corti e i mezzi di soccorso del 118. L'intervento è terminato intorno alle 13.30: nella mattinata è stato inizialmente evacuato l'intero stabile in via precauzionale: i residenti poi hanno potuto fare nuovamente ingresso nelle loro case in quanto nessuno dei locali è stato dichiarato inagibile.

Indagini in corso.