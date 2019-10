Brugherio, rotoballe di fieno in fiamme: incendio in una azienda agricola

Incendio mercoledì mattina in un'azienda agricola a Brugherio. Nelle prime ore della mattinata del 9 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Lombardia dove un rogo ha distrutto una montagna di rotoballe di fieno. Dal campo si è alzata una colonna di fumo che è stata notata a distanza anche dai numerosi veicoli in transito lungo l'autostrada A4 Milano-Torino che passa a ridosso dell'area.

Non risulta che nell'incendio siano rimaste coinvolte persone e non ci sono feriti. In corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause all'origine del rogo.