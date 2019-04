Incendio a Lesmo, fiamme avvolgono e devastano il tetto di una palazzina

Incendio a Lesmo: nel pomeriggio di domenica 7 aprile le fiamme hanno avvolto e devastato un piccola palazzina di due piani. Il rogo è divampato intorno alle 14.40, come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano.

Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio, ma non sembrano esserci né feriti né intossicati. Sul posto anche il sindaco Roberto Antonioli.