Incendio a Limbiate, fiamme in un appartamento: ustionato un uomo di 49 anni

Notte di fuoco a Limbiate dove in via Corinna Bruni, intorno alle 4 del 23 luglio, le fiamme hanno avvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque. Sul posto, subito dopo l'allarme, si sono precipitate diverse squadre di vigili del fuoco da Lazzate, Desio e Bovisio Masciago, i carabinieri della compagnia di Desio e i mezzi di emergenza del 118 con automedica e ambulanze.

Incendio a Limbiate: stabile evacuato

I pompieri hanno raggiunto l'appartamento da cui si erano sprigionate le fiamme e hanno tratto in salvo un uomo di 49 anni che al momento si trovava ancora nell'abitazione. Il 49enne è stato soccorso e trasferito in condizioni gravi, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano con ustioni varie di secondo e terzo grado e al momento è in prognosi riservata.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'intero stabile per effettuare le operazioni di spegnimento in sicurezza. Al momento i pompieri brianzoli sono ancora al lavoro sul posto e stanno effettuando le operazioni di smassamento. Ancora sconosciute le cause all'origine del rogo ma secondo le prime informazioni sembra sia da escludere si sia trattato di un rogo doloso. Indagini in corso.