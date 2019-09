Incendio in un capannone a Lissone, cinque mezzi dei vigili del fuoco in centro

Fiamme in un capannone in disuso a Lissone. Cinque mezzi dei vigili del fuoco da Monza, Lissone, Desio e Lazzate insieme al Nucleo Nbcr - Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico - sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 19 settembre in via Damiano Chiesa.

Per la sospetta presenza di eternit sulla copertura del tetto del capannone dove si sono sprigionate le fiamme è giunto a Lissone, da Milano, il nucleo specifico per effettuare le necessarie rilevazioni. Al momento non sono ancora note le cause all'origine del rogo.