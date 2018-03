Incendio a Seregno, fiamme in un deposito di veicoli in via Ripamonti

Incendio a Seregno nella serata di gioved 22 marzo. Una decina di mezzi di vigili del fuoco (alle ore 21) da vari distaccamenti della Brianza è intervenuta in via Ripamonti, all'incrocio con via Pacini, poco dopo le 20.

Secondo le prime informazioni le fiamme sono divampate in un deposito di veicoli con annesso soccorso stradale e avrebbero coinvolto anche due attività nelle vicinanze. Le operazioni di spegnimento sono al momento in corso e sul posto sono presenti i pompieri con due squadre da Seregno, un'autopompa da Desio e da Carate Brianza, un'autobotte e un'autoscala da Monza e una squadra da Lissone oltre ad altri mezzi provenienti da Milano e dalla Brianza.

In via Ripamonti sono intervenuti anche i carabinieri e i soccorsi del 118 in via precauzionale, presenti con un'ambulanza e un'automedica. Durante le operazioni di spegnimento, molto difficoltose, si sono verificate alcune piccole esplosioni. Al momento non si registrano feriti ma due persone, padre e figlio, sono stati soccorsi dal 118 sul posto. Non sono ancora note le cause all'origine dell'incendio che, secondo una prima stima, ha danneggiato alcune decine di auto stipate nel capannone. Le fiamme, alte diverse metri, sono state notate anche a distanza.

Video | Le immagini del rogo