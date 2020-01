Sovico, tre persone in ospedale per l'incendio nel box: indagini in corso

Le fiamme e il fumo hanno trasformato il box in una trappola e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato una tragedia. Continuano le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì a Sovico, quando da un garage in via Giovanni da Sovico, all'interno di una palazzina, è divampato un incendio.

Ad accorgersi del fumo sono stati i carabinieri che si sono precipitati sul posto e hanno forzato la saracinesca del garage dove - intrappolate tra le fiamme - c'erano tre persone, due uomini di 50 e 33 anni e una ragazza di 19. I militari — come riferito dal comando provinciale di Monza — hanno forzato la serranda e sono entrati nel locale. Per spegnere le fiamme hanno usato gli estintori a bordo delle pattuglie e quelli di una vicina azienda.

I mezzi di emergenza del 118 hanno soccorso cinque persone in totale, i tre feriti che si trovavano nel box e due soccorritori che a causa del fumo inalato sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Desio. A preoccupare di più sono state le condizioni di un uomo di cinquant'anni che è stato accompagnato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni al volto, alle mani, al torace e a una gamba ma cosciente. In codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, con ustioni al volto, alle mani e alle gambe, è stato accompagnato il 33enne mentre in giallo a Desio è andata la 19enne.

I tre saranno sentiti dai carabinieri nei prossimi giorni perchè al momento si trovano ancora in ospedale in osservazione e la loro versione servirà a far luce su quanto accaduto. Secondo quanto al momento ricostruito pare che il rogo sia divampato dall'interno del box che era nella disponibilità dei tre e le coperte e un materasso presente nel locale avrebbero contribuito ad alimentare le fiamme.