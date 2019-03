Incendio in un fienile a Verano Brianza a ridosso della Valassina: salvati tre cavalli

Fiamme, fumo e animali spaventati. Nella serata di sabato a Verano Brianza è divampato un incendio tra le stalle di un fienile situato in via Pontida. Poco dopo le 19 sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Seregno, Carate Brianza e Lissone insieme al 118 che era presente sul posto con un'ambulanza a scopo preventivo e alle forze dell'ordine.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e nessuno è rimasto intossicato. Tre cavalli e alcuni animali sono stati tratti in salvo prima che le fiamme potessero propagarsi nella struttura. I pompieri hanno lavorato per diverse ore e durante le operazioni di spegnimento è stato chiuso un tratto della Valassina a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo che si alzava dalla struttura situata a ridosso dell'arteria.