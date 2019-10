Incendio a Sulbiate e allarme per la presenza di eternit, il sindaco: "Tenete le finestre chiuse"

"A seguito dell'incendio divampato nel pomeriggio nei fienili adiacenti il Castello a Sulbiate inferiore che ha interessato coperture con presenza di amianto si invitano gli abitanti a tenere le finestre chiuse e a non transitare e sostare nella zona adiacente. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità".

Con questa comunicazione il sindaco di Sulbiate, Carla Della Torre, ha invitato martedì pomeriggio i cittadini a tenere chiuse le finestre in seguito al rogo che ha coinvolto alcune stalle e il fienile di un'azienda agricola adiacente al Castello. Sul posto hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme cinque squadre dei vigili del fuoco intervenuti da Monza, Gorgonzola e Milano. In piazza Castello anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e la polizia locale.

In corso di accertamento le cause all'origine del rogo. Sono stati effettuati anche alcuni rilievi in quanto la copertura delle stalle andata in fiamme risulta fosse in eternit.