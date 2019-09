Scintille e fumo in carrozza, sul treno scatta l'allarme per un principio di incendio

Qualche scintilla e una nuvola di fumo. A bordo del treno Trenord 2606 Bergamo-Milano mercoledì mattina è scattato l'allarme per un principio di incendio. Ad accorgersi di quanto stava accadendo nella parte anteriore del mezzo, nel vano dove si trovano i quadri elettrici, è stato il personale di bordo che è subito intervenuto con gli estintori in dotazione.

Il treno, partito da Bergamo alle 7.32 era atteso in stazione Centrale a Milano, capolinea della corsa, alle 8.21. All'altezza di Pioltello però il convoglio si è fermato a causa di un probabile corto circuito che aveva interessato il quadro elettrico. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno atteso l'arrivo degli altri convogli diretti nel capoluogo lombardo.

In stazione, a Limito, il convoglio è giunto con un ritardo di dieci minuti e ha concluso la corsa. Il treno poi è ripartito vuoto in direzione del deposito per essere sottoposto a un intervento di manutenzione.

Da Trenord fanno sapere che non si sono verificate conseguenze per i viaggiatori e i disagi sono stati limitati grazie all'intervento del personale di bordo che è intervenuto con gli estintori.