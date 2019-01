Monza, incendio in viale Lombardia: fiamme sul tetto di un capannone

Incendio nel pomeriggio di venerdì 11 gennaio in viale Lombardia a Monza: le fiamme sono divampate intorno alle 15.30 in un capannone in corso di ristrutturazione, sembra durante la posa di una guaina isolante sul tetto della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza che hanno domato il rogo. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Lo stabile, inoltre, pare non sia stato stato particolarmente danneggiato.