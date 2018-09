Si schianta contro un'auto col motorino rubato e scappa: il padre lo denuncia

Stava guidando un motorino rubato quando si è schiantato contro un'auto in via San Cristoforo a Brugherio, poi si è rialzato da terra ed è scappato. L'epilogo? Il padre lo ha denunciato alla polizia locale e per lui, ragazzino di 16 anni, è scattata una maxi sanzione da 5mila euro.

Ad accorgersi dell'incidente è stato il padre del ragazzo che ha notato le escoriazioni sul corpo del giovane e ha chiesto cosa fosse accaduto. Appena il ragazzo ha raccontato cos'era accaduto il genitore ha chiamato la polizia locale.

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che il 16enne era senza patentino; il mezzo, come la targa, era rubato (non dal ragazzo). Per lui è scattata una sanzione di 5mila euro, saldata immediatamente e in forma ridotta dalla famiglia.