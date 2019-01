Incidente a Concorezzo schianto tra un'auto e un'ambulanza: grave una donna

Incidente tra un'auto e un'ambulanza con a bordo un paziente nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio sulla Strada Provinciale 3 per Imbersago a Concorezzo. Il sinistro, un lieve tamponamento che però ha impedito al mezzo di soccorso di proseguire la corsa verso il pronto soccorso, è avvenuto due minuti dopo le 15, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza.

La paziente a bordo dell'autolettiga, una donna di 53 anni, è stata subito trasferita a bordo di un'altra ambulanza e accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Monza.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dello schianto, ma sembra che quando si è verificato l'incidente l'ambulanza fosse in emergenza. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale.