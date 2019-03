Auto dei carabinieri si ribalta, schianto durante inseguimento: due militari feriti

Due ladri in fuga dopo un furto in appartamento, un inseguimento e uno schianto all'incrocio che ha visto protagonista una gazzella dei carabinieri. E' di due militari e una ragazza feriti e due malviventi in manette il bilancio di quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 11 marzo in Brianza.

In via Oberdan una gazzella dei carabinieri si è scontrata con una Lancia Ypsilon a un incrocio: la vettura d'ordinanza dopo l'urto ha perso il controllo e si è ribaltata diverse volte fino a terminare la corsa in mezzo alla strada. Poco prima dello schianto però i militari a bordo del mezzo erano impegnati in un inseguimento con due ladri in fuga dopo un furto appena commessa in una abitazione di via Toti a Carate Brianza. Poi, all'altezza dell'incrocio, lo schianto.

La gazzella dell'Arma dopo l'incidente (Foto da Facebook/L. Plinski)

Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 insieme ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. I due militari a bordo della gazzella dell'Arma, di 37 e 45 anni, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza mentre la giovane alla guida della Lancia Ypsilon, 27 anni, è stata accompagnata da un'ambulanza in codice verde all'ospedale di Desio.

Nonostante il sinistro i due ladri in fuga alla fine sono stati arrestati: a portare a termine l'inseguimento è stata una pattuglia della stazione di Carate Brianza che ha fermato e arrestato due cittadini peruviani.

