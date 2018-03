Grave infortunio sul lavoro a Carate Brianza, operaio perde una mano

Gravissimo infortunio a Carate Brianza in una ditta brianzola nella notte di venerdì.

Poco dopo le due e trenta in via Rivera, presso la sede della Cosmelux, una azienda che si occupa di trattamenti di finitura, verniciatura e metallizzazione, sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 a sirene spiegate con due ambulanze insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Seregno.

Un operaio di cinquantuno anni, residente a Senago, è rimasto vittima di un brutto incidente mentre stava lavorando a un macchinario nel complesso industriale. Per cause ancora in corso di accertamento un braccio sarebbe rimasto incastrato nella macchina causandogli l'amputazione di una mano.

L'operaio è stato soccorso e trasferito in codice rosso in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine a cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.