Incidente a Cinisello, camion travolge le auto ferme: due feriti, tra loro una donna incinta

l camion che centra un'auto e ne "cancella" la parte posteriore. Quella stessa auto che impatta contro un'altra macchina, per fortuna con meno violenza. E gli automobilisti che restano incastrati nelle vetture, in attesa dei soccorsi.

Incredibile incidente mercoledì pomeriggio in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. Pochi minuti dopo le 18, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha tamponato una Citroen C3 Bianca - guidata da un'uomo di trentadue anni -, che è poi finita contro una seconda auto, a bordo della quale c'erano un uomo e una donna di trentuno anni, incinta. Teatro dello schianto, violentissimo, è stato il tratto di strada subito precedente al supermercato Metro, in direzione Milano.