Incidente a Concorezzo, ragazza travolta da un'auto mentre attraversa: è grave

È stata ricoverata in codice rosso al San Gerardo di Monza la ragazza di 20 anni che sabato 5 gennaio è stata travolta da un'auto sulla Strada provinciale Milano-Imbersago all'altezza di Concorezzo.

Tutto è accaduto intorno alle 20 quando la ragazza, secondo una prima ricostruzione, sembra stesse attraversando la strada provinciale all'altezza di una nota concessionaria. Le condizioni della giovane sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, successivamente la giovane è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Per i rilievi e regolare il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Concorezzo e i carabinieri.

Non è il primo incidente su quel tratto di strada, nel recente passato si sono verificati sinistri più o meno gravi in quel punto. L'amministrazione comunale ha più volte manifestato l'intenzione di installare un nuovo impianto di illuminazione per prevenire incidenti simili.