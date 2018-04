Incidente sul lavoro in un cantiere di Agrate Brianza, uomo di 65 anni al pronto soccorso

Incidente sul lavoro ad Agrate Brianza nella tarda mattinata di giovedì 19 aprile: un uomo di 65 anni è rimasto ferito mentre scaricava del materiale da un camion in un cantiere di via Olivetti.

Tutto è accaduto intorno alle 11.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del 65enne, rimasto parzialmente schiacciato dal carico, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto e l'uomo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Agrate Brianza.