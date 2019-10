Incidente sul lavoro a Bellusco, operaio schiacciato sotto un trasformatore di 50 quintali

Incidente sul lavoro a Bellusco all'interno della ditta Union Foam in via dell'Industria. Pochi minuti dopo le 14 è scattato l'allarme per un uomo rimasto schiacciato sotto un trasformatore elettrico del peso di cinquanta quintali.

Nell'azienda che produce sistemi di isolamento termico e acustico sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'elisoccorso e un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso. L'operaio, residente a Opera, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo d'urgenza. Le sue condizioni risultano essere molto gravi e la vittima versa in pericolo di vita.

Il 35enne, impiegato per conto di una società esterna alla ditta brianzola, con sede a Opera, si trovava in Brianza per effettuare un intervento di installazione di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica prefabbricata. Secondo quanto al momento ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento, il trasformatore - del peso di 50 quintali - sarebbe uscito dalle guide di ancoraggio al pavimento della cabina e lo avrebbe investito, schiacciandolo.

Sul posto, insieme ai tecnici dell'Ats, anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.